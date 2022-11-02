حلم السفر.. سقوط سيدة تنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، إحدى السيدات بالغربية، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغ من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وذلك من خلال إيهامهم بقدرتها على تسهيل سفرهم للخارج "على خلاف الحقيقة"، وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره للخارج، إلا أنها لم تفِ بذلك ورفضت رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.