بينهم 8 بنادق آلية.. ضبط 23 متهمًا بحوزتهم 20 سلاح ناري ومخدرات أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية").

وضبط 7 قضايا اتجار وتعاطي في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالي (7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية").

وتنفيذ 523 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاري استمرار الحملات.