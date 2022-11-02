أنقذ أطفاله وزوجته من الموت حرقًا.. وفاة صيدلي في المنوفية متأثرا بجراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على مركزي الباجور وأشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إثر وفاة صيدلي شاب يدعى "حسن سامي" متأثرًا بإصابته بحروق شديدة بنسبة 60%، طالت جسده.

وكان الصيدلي أنقذ أطفاله وزوجته قبل أيام من حريق شب بمسكنه بإخراجهم بسرعة وسط النيران إلا أنها طالت جسده وتسببت له في حروق شديدة ذهب على أثرها إلى المستشفى للعلاج لكنه توفي متأثرا بها.

وأثنى أصدقاء الراحل على حسن خلقه وتعاونه مع أبناء بلدته في حياته وأعمال الخير التي كان يقدمها لهم.

ومن من المقرر تشييع جثمان الصيدلي بمركز أشمون مسقط رأسه.