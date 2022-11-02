غش تجاري وعدم إعلان عن الأسعار.. تحرير 100 محضر لمحال بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارات التموين ومراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بالنوبارية وأبوالمطامير والدلنجات والمحمودية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية مكبرة على

الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أسفرت الحملات عن تحرير 100 محضر غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود بيانات، وضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجنح صحية لعدم توافر الاشتراطات وعدم حمل شهادات صحية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.