لجنة حماية الطفولة بالإسكندرية: التعامل مع 195 بلاغ لخط نجدة الطفل خلال شهر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استعرضت أمل عادل، رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أجندة عمل الوحدة خلال شهر أكتوبر المنقضي بجميع أحياء الإسكندرية.

وأوضحت رئيس لجنة حماية الطفولة، أنه جرى التعاون مع خط النجدة في استقبال البلاغات الواردة والتي بلغ عددها 195 بلاغًا لحالات الأطفال المعرضين للخطر منهم 89 قضية.

وأشارت إلى عقد نحو 30 ندوة توعوية على مستوى الأحياء، فضلا عن تنفيذ برامج التوعية للأطفال في مجالات مناهضة الختان ومناهضة العنف والتحرش الجنسي، الابتزاز الإلكتروني والزواج المبكر.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه مسؤولي اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة بتكثيف العمل والندوات خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.

وأكد حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التي يتعرضون لها، في ضوء توجهات الدولة نحو الاهتمام بالأطفال وتوفير كامل الدعم والرعاية للمعرضين للخطر منهم.