انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة وصادمة.. امرأة تقتل زوجها وتحرق جثته في أربيل! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعن تفاصيل الحادثة أوضح المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي، ان "المفارز الامنية شرعت بالتحقيق المفصل والدقيق بعد ان تلقت بلاغا بوجود حادثة مصرع شخص بمنطقة هفالان، ليتبين لها أن ذلك الشخص المحروق قد قُتل وبعدها أُضرم النار بجسده".وأضاف هوكر أن "عملية التحري استمرت لـ8 ساعات متواصلة تمكنت من خلالها قواتنا الى التوصل لنتائج الحقيقية للحادثة".

وأشار الى ان "زوجة الضحية تبلغ من العمر 29 عاما ومن أصول عربية اقدمت على ارتكاب هذه الجريمة وبعد إجراء تحقيق دقيق معها اعترفت بذنبها، وقالت انها أجهزت عليه بمطرقة حديدية لتقوم بعدها بنقله إلى الحمام وسكب مادة النفط الأبيض عليه وتضرم النار بجسد الضحية".

