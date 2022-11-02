انت الان تتابع خبر دعوات للاهتمام بالقطاع الخاص خلال افتتاح معرض بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعداد كبيرة من المشاركين بمعرض بغداد ومن مختلف المجالات والاختصاصات تحدّثت عن غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص، الذي وصفه الحاضرون بأنّه ركيزة اساسية لتوفير السلع للسوق المحلية.

الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي استؤنفت بعد توقّف دام ثلاثة أعوام بسبب الأمراض الوبائية والأحداث الشعبيّة التي طالت الساحة العراقيّة من تظاهرات واعتصامات ليعود المعرض مرة اخرى بأن يكون بوابة تفسح المجال أمام المستثمرين بالدخول الى البلاد.