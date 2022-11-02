02 نوفمبر , 2022 إيلون ماسك (أ ف ب). أعلن إيلون ماسك المالك الجديد لـ«تويتر» في تغريدة الثلاثاء عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة. وكتب ماسك في تغريدة «القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهرياً» في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة، موضحاً أن الخطة الجديدة ستقلب «نظام اللوردات والفلاحين الحالي» وتخلق مصدراً جديداً لإيرادات المنصة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماسك يعلن عن رسم شهري للحسابات الموثقة في «تويتر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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