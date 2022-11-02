نتنياهو: «نحن أقرب إلى نصر كبير»

02 نوفمبر , 2022
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (أ ف ب).
قال رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الأربعاء وبعد أن أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية إلى فوز حزبه بالمركز الأول «نحن أقرب إلى نصر كبير».
وأضاف خلال خطاب أمام أنصاره في القدس «لدي خبرة، لقد خضت عدة انتخابات وعلينا انتظار النتائج النهائية، لكن طريقنا، طريق الليكود، أثبت أنه الطريق الصحيح، نحن أقرب إلى نصر كبير».
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