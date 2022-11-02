شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم "النواب" تناقش رضا حجازى فى بيانه عن العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطة الوزارة الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المعقودة بتاريخ 18/10/202، وما تضمنه من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية.

ومن المنتظر، أن يحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما تعقد لجنة الآثار والإعلام، اجتماعا لها اليوم، لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من السيدتين النائبتين ضحا عاصي، وولاء عبدالفتاح، بشأن تأخر ترميم قصر الشناوى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.