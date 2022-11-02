شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم اجتماعين لصناعة "النواب"لمناقشة طلبى إحاطة .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائبة معتز محمود اجتماعين لها اليوم الأربعاء، وفى اجتماعها الأولى تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرؤوف الطنيخي، بشأن تضرر العاملين بشركة الزيوت المستخلصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من تدني مستوى الأجور على كافة المستويات مقارنة مع أجور العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفى الاجتماع الثانى، تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية، ولم يتم استغلالها حتى الآن وسحبها، وإعادة تخصيصها مرة أخرى للمحافظة على حق الدولة والمساعدة في دفع عجلة الإنتاج.