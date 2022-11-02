شكرا لقرائتكم خبر عن ملف تعزيز مكانة مصر السياحية على الخريطة الدولية أمام لجنة السياحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جهود الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية، ومتابعة ما قامت بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من حملات تنشيط وترويج، وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة السياحة المصرية على خريطة السياحة الدولية.

يشار إلي أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استقبل مؤخرا السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين للترويج للسياحة المصرية بين المصريين بالخارج، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر، بالاضافة إلى إحياء سياحة الجذور لربط الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بحضارة بلدهم، وتنمية روح الانتماء لديهم، وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.