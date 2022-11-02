غرامة بملايين.. تنظيم الاتصالات يغلظ عقوبة استخدام أجهزة شبكات غير معتمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة، ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية، وذلك بحسب تقرير صادر عن الجهاز مساء أمس.

وبحسب الجهاز، تم تحديد غرامة استخدام الأجهزة غير المعتمد في مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بقيمة 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه حاليا.

ومن أبرز الأجهزة غير المعتمدة مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم.

وبحسب تقرير الجهاز، وافق مجلس الشيوخ على تلك التعديلات تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

من جانب آخر اعتمد جهاز تنظيم الاتصالات 749 محطة محمول جديدة خلال الربع الثالث لعام 2022 مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

وانتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 5 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 493 كم في 5 محافظات (الأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، وسوهاج، والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 طرق أخرى بإجمالي أطوال 1812 كم تربط ما بين 16 محافظة.