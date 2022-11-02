كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه الجنوب لأول مرة منذ الحرب الكورية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيونجيانج – (بي بي سي):

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باتجاه الجنوب، ليعبر الحدود البحرية بين الكوريتين، للمرة الأولى منذ الحرب الكورية.

وسقط الصاروخ الباليستي، قصير المدى، بالقرب من سواحل جزيرة أولونغدو، التابعة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع أنظمة الدفاع الصاروخي على الجزيرة لإطلاق صافرات الإنذار.

ومع انطلاق صافرات الإنذار، صدرت تعليمات من السلطات لسكان الجزيرة، بإخلاء منازلهم، واللجوء إلى الأماكن الآمنة.

وأطلقت بيونغيانغ، ما لا يقل عن 10 صواريخ قصيرة المدى، من منصة إطلاق على الساحل الشرقي، صباح الإربعاء.

واستهجنت السلطات الكورية الجنوبية، عملية الإطلاق، وطلب الرئيس يون سوك يول، عقد جلسة عاجلة، لمجلس الأمن القومي.

ويأتي ذلك بعد يوم من تحذير بيونغ يانغ، للولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، بوقف المناورات العسكرية، التي تجريانها في محيط شبه الجزيرة الكورية، الأسبوع الجاري.

وهددت بيونغ يانغ، بالرد بشكل "قوي".

وسجلت السلطات الكورية الجنوبية، واليابانية، عملية إطلاق الصواريخ، صبيحة الأربعاء، وبينها الصاروخ الذي اخترق المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وسقط هذا الصاروخ، في المياه الدولية، على بعد 26 كيلومترا من الحدود البحرية لكوريا الجنوبية، وعلى بعد 57 كيلومترا من مدينة سكوشو، وعلى بعد 168 كيلومترا شمال شرقي أولونغدو.