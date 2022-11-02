تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و827 شاحنة، و437 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12 سفينة، ووصول وسفر 1457 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات بالموانئ تضمنت 7000 طن بضائع، 455 شاحنة، و411 سيارة، وتضمنت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و372 شاحنة، و26 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2، ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا، ومغادرة السفينتين بريدج وسينا، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين سينا وبريدج.