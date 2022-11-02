التعليم تعلن مواد الامتحان للصف الثاني الثانوي بأبناء الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواد الامتحان بالفصل الدراسي الأول، للطلاب المصريين في الخارج للصف الثاني الثانوى، قبل تأدية امتحانات يوم 14 يناير 2023 القادم .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثاني الثانوي، سوف يؤدون امتحانات المواد العامة والتخصصية كالآتي:

أولاً : المواد العامة التي يمتحن فيها طلاب الشعبتين:

_مواد عامة تضاف للمجموع الكلي: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولي - اللغة الأجنبية الثانية)

_ مواد عامة لا تضاف للمجموع الكلي: (التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان) .

ثانيا: المواد التخصصية التي تضاف للمجموع الكلي :

يتعين على الطالب أداء الامتحان في المواد التالية على حسب الشعبة .

١_ الشعبة العلمية:

الكيمياء - الأحياء ، الفيزياء - الرياضيات البحثة - الرياضيات التطبيقية .

٢_ الشعبة الأدبية:

التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الرياضيات العامة .

وطالبت الوزارة، أن يدون الطالب باستمارة التقدم عند التسجيل على المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج الشعبة التي يرغب الالتحاق بها ، ولا يحق للطالب تغيير الشعبة إلا بعد التقدم بطلب رسمي للجنة النظام والمراقبة قبل أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.