السفينة الثالثة في أسبوع.. وصول 274 سائحًا أجنبيًا إلى ميناء الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية Le Bougainville على متنها 274 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بينهم طاقم السفينة، لتصبح السفينة السياحية الثالثة التي تصل الإسكندرية هذا الأسبوع.

كان في استقبال السفينة السياحية على رصيف محطة الركاب البحرية كل من شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وحسام غريب، مدير المراسم بميناء الإسكندرية.

وقدمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للسائحين الورود وأعلام مصر فضلا عن إهدائهم النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية والهدايا التذكارية لطاقم السفينة المقرر أن يقوموا بزيارة معالم الإسكندرية قبل العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلتهم.

وكلف اللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة والتأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم للسياح إلى المزارات السياحية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر المتوسط.

كانت الإسكندرية استقبلت السفينة السياحية "أزامارا چورني" والسفينة "أزامارا كويست" وعلى متنهما 1872 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، لزيارة المعالم السياحية في عروس البحر المتوسط.