ننشر أسماء مصابي حادث الواحات المروع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يخضع مصابو حادث تصادم ٤ سيارات بطريق الواحات البحرية إلى العناية الطبية الفائقة بالمستشفى، الأربعاء.

المصابون الأربعة هم كل من: محمد طارق يوسف ١٨ سنة، سامح محمد محمد ٤١ سنة يقيمان محافظة القليوبية، وأحمد عبدالله عبدالحميد ٣١ سنة ومحمد حاتم سيد ٢١ سنة يقيمان قرية الحارة الواحات البحرية.

اللقطات الأولى من موقع الحادث أظهرت تهشم السيارات بالكامل. انقلاب حمولة سيارة جامبو بالطريق مع تحول سيارة ربع نقل حنرؤ اللوم إلى قطعة خردة دون معالم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو ٣٠ اتجاه القاهرة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد أمين، وتبين تصادم سيارة تريلا وسيارتين جامبو وأخرى ربع نقل، واشتعال النيران بإحدى السيارات.

أسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص نقلوا إلى مستشفى الواحات البحرية، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.