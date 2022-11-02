قطع خردة وسيارة مشتعلة.. اللقطات الأولى من موقع حادث مروع بالواحات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يعمل رجال المرور على تسيير حركة السيارات أعلى طريق الواحات البحرية إثر حادث تصادم ٤ سيارات وتفحم مركبة، الأربعاء.

اللقطات الأولى من موقع الحادث أظهرت تهشم السيارات بالكامل، وانقلاب حمولة سيارة جامبو بالطريق مع تحول سيارة ربع نقل حمراء اللون إلى قطعة خردة دون معالم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو ٣٠ اتجاه القاهرة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد أمين، وتبين تصادم سيارة تريلا وسيارتين جامبو وأخرى ربع نقل، واشتعال النيران بإحدى السيارات.

أسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص نقلوا إلى مستشفى الواحات البحرية، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.