شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يُعلن استعداده لتزويد دول إفريقيا بالحبوب والأسمدة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، استعداد روسيا تزويد دول إفريقيا بالحبوب والأسمدة مجانا، وفق ما أعلن الكرملين.

وأضاف الكرملين في بيان عقب اتصال بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي طالب بضمانات بعدم استخدام كييف ممرات الحبوب في أغراض عسكرية.

كما دعا إلى إجراء تحقيق مفصل في هجوم كييف على السفن في سيفاستوبول، متهما أوكرانيا استخدمت بدعم غربي ممر الحبوب لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر.

من جهته، شدد أردوغان على ثقته بإقامة تعاون يركز على حل قضية تصدير الحبوب، لافتا إلى أن تركيا تواصل اتخاذ المبادرات اللازمة مع جميع الأطراف لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية اسطنبول لشحن الحبوب.

يشار إلى أن الاتفاق أبرم بين أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو برعاية تركيا والأمم المتحدة وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع ولا سيما في إفريقيا.

وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير أكثر من 9،5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في المواني منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير.

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت روسيا السبت "تعليق" مشاركتها في الاتفاق، بعد اتهامها كييف بمهاجمة أسطولها المتمركز في شبه جزيرة القرم بمسيرات.

وحذّرت موسكو من "خطورة" الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها.

وأكد الرئيس التركي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، الاثنين عزم بلاده مواصلة جهودها والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".