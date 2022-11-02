تريلا و٣ سيارات إحداها متفحمة.. حادث مروع أعلى طريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الواحات البحرية حادثا مروعا فجر الأربعاء إثر تصادم ٤ سيارات واشتعال إحدى المركبات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو ٣٠ اتجاه القاهرة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد أمين، وتبين تصادم سيارة تريلا وسيارتين جامبو وأخرى ربع نقل، واشتعال النيران بإحدى السيارات.

أسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص نقلوا إلى مستشفى الواحات البحرية، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.