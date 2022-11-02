"التعليم" تحدد خطوات التقدم لامتحانات "أبنائنا في الخارج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج.

وأوضحت وزارة التربية و التعليم، أنه سيتم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر ۲۰۲۲.

وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:

١- إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط:

اضغط هنا

https://sabroad.emis.gov.eg

٢- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشائه لولي الأمر.

٣- سداد مبلغ (150 دولارأمريكي) لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.

٤- تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

٥- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع المستندات.

٦- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات أبنائنا في الخارج مع متابعة البريد الإلكتروني.

٧- في حالة قبول الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة (للطلاب الجدد) .

وشددت الوزارة، على أنه في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

٨- يجب على ولي الأمر حساب سن الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن، لايحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات .

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج 2022 / 2023.

ويمكن للطلاب المصريين في الخارج، التقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022 / 2023م من خلال الضغط على الرابط التالي :



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