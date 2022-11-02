التعليم تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات (أبنائنا في الخارج)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة الله عبدالرحمن:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات ابنائنا في الخارج ومواد الامتحان، حيث أكدت أنه مسموح بدخول الامتحان للفئات التالية:

١- جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك تطبيقا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته يشترط للتقدم للامتحان ألا يقل سن الطالب عن خمس سنوات ونصف ولو بيوم واحد في أول أكتوبر من العام الحالي 2022 بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

٢- الطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني والثالث الاعدادي والأول الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية، أو مدارس المسار المصري على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس المسار المصري.

٣- الطلاب الناجحون في امتحانات أبنائنا في الخارج من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.

٤- الطلاب الناجحون في امتحان النقل من صف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقاً عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة.

٥- الطلاب الناجحون المحولون من الأزهر الشريف من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.