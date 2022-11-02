ماكرون: تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب "إضرار بالأمن الغذائي العالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (ا ف ب)

أصدر قصر الإليزيه بيانا الثلاثاء بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ندد فيه بقرار روسيا تعليق تنفيذ اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية. وجاء في البيان أن ماكرون اعتبر أن "قرار روسيا الأحادي يضر مجددا بالأمن الغذائي العالمي".

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا "تضر بالأمن الغذائي العالمي" بقرارها تعليق تنفيذ اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن الإليزيه "ناقش الرئيسان مسألة تعليق روسيا تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري. وندد رئيس البلاد بقرار روسيا الأحادي الذي يضر مجددا بالأمن الغذائي العالمي".

وأعلنت روسيا السبت أنها "علقت" مشاركتها في الاتفاق، بعدما اتهمت كييف بتنفيذ هجوم "كبير" بمسيرات على أسطولها في شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن ماكرون وزيلينسكي تحدثا أيضا عن "المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى دعم الصمود المدني للبلاد طوال فترة الشتاء" والذي تخطط فرنسا لتنظيمه في 13 ديسمبر في باريس ويجمع مانحين وجهات فاعلة أخرى.

وفي النهاية، جدد إيمانويل ماكرون لنظيره "جهود فرنسا لزيادة دعمها العسكري لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة الدفاع المضاد للطائرات".