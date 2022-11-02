ننشر تشكيل مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة مكتب المجلس في دورته الجديدة في الفترة من 2022 إلى 2024.

وقال رزق الطرابيشي؛ رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية؛ إن تشكيل المجلس الجديد للنقابة الفرعية جرى بالتوافق بين كافة أعضاء المجلس الجدد والمستمرة ولايتهم بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف "الطرابيشي" في تصريح صحفي لـ"الخليج 365" أن تشكيل المجلس شمل كل من "هاني العوضي سكرتيرًا عامًا للنقابة الفرعية، هدى الساعاتي أمينًا للصندوق، رامي ياسين وكيل أول النقابة، شوكت سعد وكيلًا ثانيًا للنقابة، بسمة الشحات مراقبًا عامًا للنشاط، وشيرين العقاد رئيسًا للجنة العلاقات العامة بالمجلس.

وأشار نقيب صحفيين الإسكندرية إلى أن المجلس عقد أول اجتماع له اليوم الثلاثاء؛ وناقش خلال الاجتماع مخاطبة النقابة العامة بإرسال لجنة تسليم وتسلم من المجلس القديم للجديد بالنقابة الفرعية؛ كما بحث المجلس عقد لقاء مشترك في أقرب فرصة مع مجلس النقابة العامة لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومن بينها ملف أرض النادي البحري للنقابة بالإسكندرية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، الأحد الماضي؛ نتائج فرز الأصوات؛ في المنافسة التي جرت على مقعد النقيب وثلاثة مقاعد تجديد نصفي للمجلس بالإسكندرية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الصحفي رزق الطرابيشي برئاسة المجلس، بحصوله على 102 صوتا مقابل 13 صوتا لمنافسه علي عيسى، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 115 صوتاً مقابل 10 أصوات باطلة، وبلغ عدد الحضور 125 ناخبا من إجمالي من لهم حق التصويت بالجمعية العمومية بالنقابة الفرعية بالإسكندرية البالغ عددهم 185 ناخبا.

وفاز 3 مرشحين بمقاعد عضوية المجلس بالتجديد النصف، و

هم شوكت سعد، بعدد 89 صوتًا؛ شيرين العقاد وحصلت على 84 صوتًا؛ وهدى الساعاتي؛ وحصلت على 80 صوتًا.