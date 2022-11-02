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بابا الفاتيكان يعلن عن زيارة للكونغو الديمقراطية وجنوب السودان

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه سيزور جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في بداية فبراير المقبل.

جاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده زعيم الكنيسة الكاثوليكية مع طلاب أفارقة.

وكان من المقرر أن يقوم البابا بزيارة الدولتين الأفريقيتين في مطلع يوليو الماضي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة قبل موعدها بفترة قصيرة بسبب مشكلات صحية كان يعاني منها البابا.

وأوضح بابا الفاتيكان (85 عاما) "اضطررت إلى إلغاء الزيارة لأن طبيبي لم يسمح لي بالقيام بها في ذلك الوقت. لكن الآن أستطيع أن أسير قليلا مجددا باستخدام العصا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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