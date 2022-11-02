بابا الفاتيكان يعلن عن زيارة للكونغو الديمقراطية وجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه سيزور جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في بداية فبراير المقبل.

جاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده زعيم الكنيسة الكاثوليكية مع طلاب أفارقة.

وكان من المقرر أن يقوم البابا بزيارة الدولتين الأفريقيتين في مطلع يوليو الماضي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة قبل موعدها بفترة قصيرة بسبب مشكلات صحية كان يعاني منها البابا.

وأوضح بابا الفاتيكان (85 عاما) "اضطررت إلى إلغاء الزيارة لأن طبيبي لم يسمح لي بالقيام بها في ذلك الوقت. لكن الآن أستطيع أن أسير قليلا مجددا باستخدام العصا".