بالصور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الثلاثاء، جولة ليلية، لمتابعة أعمال شفط وتصريف تراكمات مياه الأمطار بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينه الخصوص، وذلك للاطمئنان على سير الحركة المرورية عقب تعرض عدد من مدن محافظة القليوبية لموجة من الأمطار المتوسطة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي أعمال كسح وشفط تجمعات المياه من الشوارع والطرق السريعه الناتجة عن امطار اليوم حيث تم الدفع بأكثر من 25 سيارة شفط مياه شركتي مياه الشرب والصرف بالقليوبية والقاهرة الكبرى بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص، وذلك لشفط تجمعات مياه الأمطار خاصة بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

وتواجد "المحافظ"، وسط رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وتابع مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية، على الطريق الزراعي وبجوار كوبري الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، وأعلى الطريق الدائري بمدخل كوبري شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وبداية من محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ونزلة بهتيم ونطاق مدينه الخصوص اعلي الدائري ومحور الخصوص وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة.

وشدد "الهجان"، على جميع الاجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيء، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الامطار ورفع أي أتربة أو مخلفات علي جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

يذكر أن محافظ القليوبية، أعلن رفع درجة الإستعدادات القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع غرف العمليات المركزية وتشكيل وحدات التدخل السريع، للتعامل مع أي أحداث طارئة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات المياه أولاً بأول، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة.