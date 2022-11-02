تحقيق دولي يفند مزاعم روسيا بالقنبلة المشعة

فتش خبراء من وكالة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة موقعين في أوكرانيا حددتهما روسيا، في مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن السلطات الأوكرانية تخطط لتفجير «قنابل قذرة» مشعة في بلدها المحتل.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن الضربات الروسية استهدفت ثماني مناطق في جنوب شرق أوكرانيا، قتلت أربعة مدنيين على الأقل وأصابت أربعة آخرين خلال 24 ساعة.

وواجه عشرات الآلاف من الأشخاص انقطاع التيار الكهربائي، ونقص المياه في أعقاب القصف الروسي للبنية التحتية للطاقة في 10 مناطق.

البحث عن الأدلة

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن عمليات التفتيش بحثًا عن أدلة على ما يسمى بالقنبلة القذرة، التي طلبتها كييف في أعقاب المزاعم الروسية التي لا أساس لها، ستنتهي قريبًا.

حيث وجه كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، اتهامات بأن أوكرانيا كانت تصنع مثل هذه العبوة الناسفة، التي تنثر النفايات المشعة.

وزعم الروس، دون تقديم أدلة، أن الأوكرانيين خططوا لجعل القنبلة المزعومة تبدو كما فعلت روسيا.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن منشأة الأبحاث النووية وشركة التعدين الأوكرانية «تلقت أوامر مباشرة من نظام (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي لتطوير مثل هذه القنبلة القذرة».

الدول الغربية

ووصفت الدول الغربية ادعاء موسكو المتكرر بأنه «كاذب بشكل واضح». ورفضت السلطات الأوكرانية ذلك باعتباره محاولة لصرف الانتباه عن خطط موسكو المزعومة لتفجير قنبلة كوسيلة لتبرير المزيد من تصعيد الأعمال العدائية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المواقع التي تم التحقيق فيها «تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد زارها بشكل منتظم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الذين تتمثل مهمتهم في الكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة، والمواد المتعلقة بتطوير القنابل.

وقالت الوكالة في بيان يوم الاثنين، «فتشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد الموقعين قبل شهر ولم يتم العثور على أنشطة أو مواد نووية غير معلنة هناك».