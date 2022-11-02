سائقو الشاحنات يحتجون على خسارة بولسونارو

أغلق سائقو الشاحنات البرازيليون المؤيدون للرئيس جايير بولسونارو مئات الطرق احتجاجا على خسارته في الانتخابات أمام الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ومنذ فوز اليساري دا سيلفا ليلة الأحد، عطل العديد من سائقي الشاحنات حركة المرور في مناطق في جميع أنحاء البلاد، وقالوا إنهم لن يعترفوا بهزيمة بولسونارو،

ولم يتحدث بولسونارو علنًا منذ الإعلان عن النتائج الرسمية.

إلغاء الرحلات

وتم إغلاق الطريق السريع من وإلى المطار الدولي في ساو باولو، وألغيت عشرات الرحلات الجوية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مسافرين وهم ينقلون حقائبهم ليلا على طول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.

وفي ولاية ميناس جيرايس المجاورة، وهي ولاية رئيسية في ساحة المعركة في الانتخابات، أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرًا يقول لمراسل من (O Tempo): «لن نتوقف طالما لم يكن لدينا رد من رئيسنا».

وصوت غالبية قضاة المحكمة العليا البرازيلية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لصالح أمر شرطة الطرق السريعة الفيدرالية بإخلاء الطرق المغلقة على الفور. الإعلانات

وأزالت شرطة الطرق السريعة ما يقرب من 200 حاجز، وفقًا لوزارة العدل.

وقال المدعون العامون الفيدراليون في ولايتي ساو باولو وجوياس إنهم فتحوا تحقيقات في عمليات الحصار. واتهم حزب عمال دا سيلفا حملة بولسونارو بنشر قوة الشرطة لإحداث اختناقات مرورية وردع الناس عن التصويت في يوم الانتخابات، عندما تم تصوير مقاطع فيديو لمسؤولين يوقفون حافلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الحزب إن الجهود المزعومة تركزت بشكل خاص في المنطقة الشمالية الشرقية التي تعد معقلًا لحزب العمال.

وقال ألكسندر دي مورايس، الذي يرأس السلطة الانتخابية في البلاد، إن نقاط التفتيش التابعة للشرطة فقط أخرت الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع، وأمر بالتعليق الفوري لجميع عمليات شرطة الطرق السريعة.

خسارة التصويت

وخسر بولسونارو السباق بهامش ضئيل، حيث حصل على %49.1 من الأصوات مقابل %50.9 لدا سيلفا.

وكان هذا هو السباق الرئاسي الأشد منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وتمامًا مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي يحظى بإعجاب بولسونارو علنًا، تساءل شاغل المنصب اليميني المتطرف مرارًا وتكرارًا عن موثوقية النظام الانتخابي في البلاد، زاعمًا أن آلات التصويت الإلكترونية عرضة للاحتيال، ولم يقدم أي دليل، حتى عندما أمرت بذلك من قبل المحكمة الانتخابية.