متحدث الرئاسة يكشف محاور كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية غدًا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورسة، عن محاور كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقرر أن يلقيها غداً الأربعاء ضمن فعاليات القمة العربية المنعقدة حالياً بالجزائر.

وقال راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن الرئيس السيسي استهل نشاطه اليوم في الجزائر باستقبال سكرتير عام الأمم المتحدة وتناول اللقاء قمة المناخ المتوقع عقدها في شرم الشيخ خلال أيام.

وأضاف المتحدث أن جوتيريش أشاد بقدرات فريق الأمم المتحدة خلال الاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ، وأكد تفاؤله بخروج القمة على أكمل وجه.

وأشار راضي إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية والدولية وأهمها الملف الليبي بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا.

وأكد أنه كان هناك اتفاق تام بين جوتيريش والرئيس السيسي حول ما طرحه الرئيس السيسي بشأن ليبيا.

وشدد راضي على أن أساس تعامل مصر مع كافة القضايا هو المواطنة والحفاظ على الأراضي والسيادة الوطنية، وموقف القاهرة ثابت في التعامل مع الجيوش الوطنية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد على ملف سد النهضة، والمفاوضات التي استمرت 11 عاما ولم تسفر عن الاتفاق الذي تنشده مصر، والذي يقضي بتنفيذ القانون الدولي والأعراف الدولية التي تنظم حركة الأنهار العابرة للحدود.

وأضاف أن مصر ليست ضد أي تنمية ولكن ليس على حساب أمنها المائي.

وعن كلمة الرئيس السيسي غداً، قال راضي إنها سوف تتناول مجمل العمل العربي المشترك ورؤية مصر والثوابت التي تراها خلال هذه الفترة، وخارطة الطريق المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسوف تتطرق لأزمة السد الإثيوبي.

واختتم راضي تصريحاته قائلاً إن حجم المشاركة الدولية من زعماء وقادة العالم في قمة المناخ جيد جدًا، وهناك اهتمام عالمي كبير بقمة المناخ، وعكس ذلك جوتيريش خلال لقائه مع الرئيس السيسي.