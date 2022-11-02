شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل بموجب القانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، على حزمة من القواعد التى تسهم فى توفير كافة آليات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناء على التعريفات التى وضعها القانون لنشاط كل مشروع وحجم رأس المال والاستثمار به.

وفيما يلى نرصد أهم الجهات التى تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

1.البنوك

2.مؤسسات التمويل.

3. والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات.

4.يُتيح القانون منح تمويلات المشروعات المتوسطة التى حجم اعمالها 50 مليون جنيه

5. يُتيح القانون منح تمويلات المشروعات الصغيرة التى تبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه