أحمد المسلمانى: الجزائر لها أهمية تاريخية ودور عظيم مع مصر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمفكر السياسى أحمد المسلمانى: إن القمة العربية فى الجزائر مهمة جدا، جاءت بعد 3 سنوات من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه ملفات فشل فيها، متسائلا: "لماذا نرى موجة السخرية من الجامعة العربية أو القمة العربية؟".

أضاف أحمد المسلمانى خلال برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الجزائر لها أهمية تاريخية كبيرة فهى بلد المليون شهيد ولها دور عظيم مع مصر، ونثمن الدور الجزائرى، موضحا أن السياسة هى فن الممكن، كما أن القمة العربية بالجزائر عملية أكثر.

أشار أحمد المسلمانى، إلى أن السخرية من القمة بسبب أن البعض غاضب ويريد أن يرى نتائج أفضل وبناء المنظومة، مضيفا أن رسائل الرئيس بوتين عن المنطقة العربية يوضح أن المنطقة ليست هامشية فى العالم وهى أمة ممتدة على مساحة كبيرة بنصف مليار نسمة.