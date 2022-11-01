انت الان تتابع خبر ماسك من جديد.. الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبل أيام، أعلن المالك الجديد، الملياردير إيلون ماسك، أن عملية "توثيق الحسابات" ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل.

وقال تقرير جديد إن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين "الموثقين" على دفع مبلغ اشتراك شهري، للحفاظ على علاماتهم الزرقاء.



وتنوي منصة تويتر حاليا فرض رسوم من 19.99 دولارا شهريا، للحسابات الموثقة، مقابل الاشتراك بخاصية "تويتر بلو" الجديدة، والحفاظ على علامة التوثيق.

بموجب الخطة الحالية، سيكون لدى المشتركين الموثقين 90 يوما للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.

هذا يعني أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولار سنويا.