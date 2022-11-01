انت الان تتابع خبر توجيه جديد للمرور يخص "المركبات الخصوصي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، بمحاسبة اصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل عمل مركبات الأجرة.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان، "نؤكد توجيهاتنا السابقة بمحاسبة اصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل عمل مركبات الأجرة كونها مخالفة مرورية".

وأاف "سوف يتعرض المخالف الى المحاسبة الشديدة وفق القانون المروري بحجز مركبته اضافة الى غرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار"، داعياً المواطنين الى "الالتزام لكي لا يتعرضوا للمحاسبة القانونية".

