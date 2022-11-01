شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع يطالب بحوار مجتمعي حول تشريعات الانتخابات والحياة الحزبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول حزمة التشريعات المتعلقة بالانتخابات بوجه عام، والحياة السياسية الحزبية المصرية بوجه خاص.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "قانون الأحزاب السياسية"، للحوار حول الحياة الحزبية في مصر، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا.

وأضاف رئيس حزب التجمع، قائلا: "الحوار المجتمعي سيسفر عن تعديلات تدعم الحياة السياسية والحزبية، والممارسة الديمقراطية تعيد ترتيب الأحزاب في المشهد السياسي و دفي المجالس النيابية أيضاً" .

وأوضح رئيس حزب التجمع أن نشاط الأحزاب يساند المشروع الوطني، مشددا على ضرورة تفعيل الثقافة الحزبية وسط كافة الأجيال الشابة وطلبة المدارس بما يدعم الحياة الحزبية ويقوي دورها.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن ضعف الموارد المالية تؤثر على الأحزاب، لافتا في ذات الوقت إلى صعوبة التواصل بين الأحزاب والجماهير عبر السوشيال ميديا، مستطردا: "الاتصال المواجهي في التجمعات واللقاءات والندوات هو ما تحتاجه الأحزاب دائما".

أدار الحوار خلال الصالون النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، ود. مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وعماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.