شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مسائية لرئيس الوزراء فى شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بجولة مسائية فى شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ، تفقد خلالها ومرافقوه، أعمال الإضاءة الليلية التي تم تنفيذها بشوارع وميادين مدينة شرم الشيخ، بعد انتهاء برنامج جولته بالمدينة التي بدأها صباح اليوم للوقوف على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ COP27 قبل أيام معدودة لانطلاقه من مدينة السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن مدينة شرم الشيخ جاهزة بالفعل لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر قمة تغير المناخ، وبالفعل تم وصول عدد كبير من وفود الدول عبر مطار شرم الشيخ الدولي.

وخلال تفقده أضواء المدينة الساحرة، أثنى مدبولى على الأعمال التي تم تنفيذها في ميدان السلام الأيقوني، والإضاءة على جانبي وبطول الطريق والتي تعكس بهاء الهوية البصرية، كما أشاء بإضاء المنطقة الخضراء التي ستشهد العديد من الفعاليات على مدار أيام الموتمر، ثم اختتم جولته بتفقد الحجر الصحى بالمطار، للاطمئنان على الاستعدادات.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء تفقد خلال جولته اليوم بالمدينة آخر التجهيزات وأعمال التطوير والتوسعة التي تمت على مطار شرم الشيخ الدولي، وكذا تفقد المستشفى الميداني وغرفة العمليات المركزية والأجنحة الوزارية بنطاق المنطقة الخضراء، ثم اطمأن بعد ذلك على ما تم تنفيذه في المنطقة الزرقاء من قاعات وأجنحة الدول المشاركة، كما تضمن برنامج زيارة اليوم تفقد وافتتاح عدد من الفنادق بالمدينة في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للوافدين إلى المدينة، فيما اطمأن أيضا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.