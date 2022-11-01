شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تطالب بالتوسع فى إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاهتمام بذوى الهمم هو توجه الدولة المصرية، حيث تحرص القيادة السياسية على توفير كافة سير الراحة لهم، مشيدا بالدور الذى قامت به وزارة الشباب والرياضة فى دعم هذه الفئة من الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد محمود بشأن عدم إنشاء نادي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة عين حلوان – محافظة القاهرة.

ومن جانبه، قال النائب عبد النعيم حامد فى طلب الاحاطة الذي تقدم به أنه خلال الدورة البرلمانية 2015/2020 تم تسليم أرض النادي بمنطقة عين حلوان لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة منذ عام 2017 بعد الحصول على موافقات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، ولم يتم إدراجها منذ تاريخه حتى الآن ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أوضح الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام منشآت الأندية بوزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء المتابعة المستمرة بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، تبين أن هناك 4 قطع أراضي من بينها قطعة الأرض المخصصة لنادي ذوي الهمم بمنطقة عين حلوان، ولم يتم التعامل عليها سواء بالإدراج أو إخطار وزارة الشباب والرياضة من قبل المديرية.

وأضاف أنه في إطار حرص الوزارة على استثمار أصول الدولة تم التوجيه بسرعة إرسال قرارات الإشهار والرسومات الكروكية الخاصة بالتسليم، وتم إرسالها من المديرية للوزارة منذ ثلاثة أيام، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة غير مسؤولة عن التأخير في التنفيذ منذ عام 2017.

وتعقيبًا على رد ممثل الجهة الإدارية طالب النائب عبد النعيم حامد مقدم طلب الإحاطة بسرعة بدء وزارة الشباب والرياضة في إنشاء سور لأرض النادي ثم الانتهاء من إجراءات الطرح للبدء في أعمال الإنشاءات، وذلك حماية للأرض من أعمال التعديات عليها، ليؤكد ممثل الجهة الإدارية على أنه سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء سور أرض النادي خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع.

وأوصت اللجنة بسرعة بدء وزارة الشباب والرياضة في إنشاء السور الخاص بالأرض المخصصة لإقامة نادي ذوي الهمم بمنطقة عين حلون والتي تم تسليمها لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة منذ عام 2017، لحين الانتهاء من إجراءات طرح الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادى والتوسع فى إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم.