جامعة بني سويف تكرّم الزميل محمد الصاوي الحاصل على جائزة دبي للصحافة العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كرّمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، الصحفي محمد الصاوي، مدير تحرير موقع الخليج 365 والحاصل على جائزة دبي للصحافة العربية في نسختها الأخيرة.

ونظم قسم الصحافة بكلية الإعلام ندوة بعنوان "التحقيقات الاستقصائية وفنون تحريرها"، حاضر فيها الصاوي، الذي تحدث عن فن الصحافة الاستقصائية وأساسياته، مستعرضًا كيف أنها تشترك والبحث العلمي في وضع الفرضيات واختبارها والعمل على إثباتها.

وتطرق "الصاوي" - خلال الندوة - إلى خطوات تنفيذ التحقيق الاستقصائي، وأوضح للطلاب الحضور أن التحقيقات الاستقصائية من أصعب الفنون الصحفية، لكنها الأكثر متعة وإثارة، ناصحًا الراغبين في الالتحاق بالعمل الصحفي بضرورة التدرب على مثل هذه الفنون، التي تثقل مسيرة الصحفي.

الندوة أقيمت تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة رشا عادل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة. وشاركت فيها الدكتورة أمنية عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، ومحمد علي خليفة مدير عام كلية الإعلام، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

درس محمد الصاوي التاريخ في كلية الآداب، والتحق بالعمل في الخليج 365 في مارس 2012، وهو أحد أفراد الفريق المهني في مجموعة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع "الخليج 365، يلاكورة، الكونسلتو وشيفت". وقد فاز بجائزة دبي للصحافة العربية عن التحقيق الاستقصائي "الوفاة طبيعية".. كيف يتحول تصريح الدفن لـ"تصريح قتل"؟(تحقيق)

كما حصل على المركز الأول في فئة التحقيق الصحفي من نقابة الصحفيين، وأنتج العديد من التحقيقات بتقنية الكروس ميديا.

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