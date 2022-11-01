مؤشرات أولية بحصول تحالف نتنياهو على 62 مقعدًا في الانتخابات الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء، تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو بحصوله على 62 مقعدًا، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى حصول معكسر يائير لابيد وحلفائه على 58 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.

وتوجه الناخبون الإسرائيليون بأعداد كبيرة اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع، لاختيار برلمان جديد، ويأمل زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو في العودة إلى السلطة.

ويتنافس 40 حزبا مختلفا في انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخامسة والعشرين، وووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، ربما تحصل الكتلة المؤيدة لنتنياهو على 60 مقعدا من أصل 120 مقعدًا.