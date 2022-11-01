النساء أكثر ضحايا فاجعة إيتوان

ساهم الازدحام الشديد في الشارع الضيق في حي إتايوان الشهير في سيول بمقتل 156 نتيجة للتدافع، وأن 101 قتيل منهم من النساء، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة الكورية.

وقال ديرك هيلبينج، أستاذ العلوم الاجتماعية الحاسوبية في جامعة زيورخ ETH والذي يدرس ديناميكيات الحشود، إن أعداد النساء والشباب الذين قتلوا كانت «مروعة» وتحتاج إلى مزيد من التحقيق قبل استخلاص النتائج النهائية.

اضطراب الحشود

ويقول الخبراء إن النساء معرضات بشكل خاص خلال مواقف «اضطراب الحشود» على غرار ما حدث في أزقة إتايوان، عندما وصلت كثافة الحشد إلى نقطة تحول وتؤدي إلى وفاة مميتة.

وقال تشوي سوكجاي، أخصائي طب الطوارئ ومدير العلاقات العامة في الجمعية الطبية الكورية للطوارئ: «ارتفاع خمسة إلى عشرة سنتيمترات يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بضغط الصدر».

موقف معقد

ويُعتقد أن أكثر من 100000 شخص قد تواجدوا في شوارع إتايوان يوم السبت.

وقال هوانغ مينكو، خبير الطب الشرعي بالفيديو، إنه من الصعب تمييز تركيبة الحشد من الصور الجوية للمشهد.

ومما زاد من تعقيد الموقف أنهم ارتدوا العديد من الأزياء التي جعلت من الصعب أو المستحيل تحديد جنسهم أو العمر التقريبي، على الرغم من أن احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية تميل إلى جذب الحشود الأصغر سنًا.

والمعروف أنه من بين 156 قتيلاً، 12 مراهقًا و 104 في العشرينات من العمر، بحسب وزارة الداخلية والسلامة. وكان هناك 31 شخصًا آخر في الثلاثينيات من العمر، وثمانية في الأربعينيات من العمر، وواحد في الخمسينيات من العمر. خمسة وخمسون من الذكور و 101 من الإناث.

ومن أصل 151 شخصًا أصيبوا، ولا يزال 29 في حالة حرجة.

وقال هيلبينج: «لا أتذكر أنني رأيت أي أرقام في الماضي (قسمت) الضحايا حسب الجنس أو العمر». «تظهر الكارثة أننا جميعًا معرضون للخطر، ربما بدرجات مختلفة». اضطراب الحشود: يحدث اضطراب الحشود عندما تكون كثافة المجموعة عالية جدًا بحيث تصبح الحركة سائلة، حيث يدفع الناس بعضهم بعضا لا إراديًا وينقلون القوة بين أجسامهم.

قتل اضطراب الحشود في إيتوان 156 شخصا:

من بينهم 12 مراهقًا

و104 منهم في العشرينات من العمر

و31 شخصًا آخر منهم في الثلاثينيات من العمر

وثمانية في الأربعينيات من العمر

وواحد في الخمسينيات من العمر

وخمسة وخمسون من الذكور

و 101 من الإناث

ومن أصل 151 شخصًا أصيبوا

ولا يزال 29 في حالة حرجة