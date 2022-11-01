وول ستريت جورنال: السعودية وأميركا في حالة تأهب بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، عن مسؤولين سعوديين وأميركيين قولهم إن السعودية نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف في المملكة والعراق.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التهديدات من إيران ضد المملكة العربية السعودية، ولا تزال على اتصال بالسعوديين".



وأضاف: "نحن قلقون من صورة التهديد، ونبقى على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية مع السعوديين، ولن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".



وذكرت الصحيفة الأميركية أن السعودية والولايات المتحدة وعدة دول مجاورة رفعت مستوى التأهب لقواتها العسكرية، استجابة للتحذير، على حد قول المسؤولين، الذين لم يقدموا المزيد من التفاصيل عن المعلومات السعودية.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين قولهم إن إيران تستعد لشن هجمات على كل من المملكة وأربيل بالعراق، في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات الداخلية التي تعصف بإيران منذ سبتمبر.



ولفتت الصحيفة إلى أن إيران هاجمت بالفعل شمال العراق بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة منذ أواخر سبتمبر، وأسقطت طائرة حربية أميركية إحداها أثناء توجهها نحو مدينة أربيل، حيث تتمركز القوات الأميركية. وألقت طهران علناً ​​باللوم على الجماعات الانفصالية الكردية الإيرانية المتمركزة هناك في إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني.



وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اتهم السعودية، في 17 أكتوبر، بـ"التدخل" في شؤون إيران الداخلية والاحتجاجات الأخيرة، عبر وسائل الإعلام، متوعداً بالرد على ذلك.

ودعا سلامي، خلال إطلاق مناورات عسكرية على الحدود مع جمهورية أذربيجان، الحكومة السعودية إلى ترك ما وصفه بـ"اللعبة الإعلامية مع الشباب والشعب الإيراني"، بحسب ما نقلته وكالة فارس.



