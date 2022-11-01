انت الان تتابع خبر التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد والدراسة المهنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، "تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة الأوائل على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية أو ما يعادلها".

وأضافت "بلغت أعداد الطلبة المقبولين من هذه الفئة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة ألفا وسبعمئة وتسعة طلاب عملا بضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023/2022".



ووجهت التعليم الجامعات المعنية بـ"استكمال إجراءات تسجيل الطلبة المقبولين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2".

الى ذلك، أعلنت وزارة التعليم العالي قبول الطلبة من خريجي المعاهد التابعة الى الجامعات التقنية ووزارات التربية والنفط والثقافة والاتصالات والنقل والصحة ضمن قناة الـ 10% الأوائل.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والتابعة أن "الطلبة المقبولين من خريجي المعاهد في الدراسة الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2022/2021 وصلت أعدادهم الى ألف وأربعمئة واثنين وأربعين طالبا".



وتابعت أن "الجامعات المعنية ستتولى استكمال تسجيل الطلبة المنشورة أسماؤهم في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة استنادا الى الضوابط الواردة في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023/2022".