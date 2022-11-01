شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق أعمال القمة العربية في الجزائر في دورتها الـ 31 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، في دورتها الـ 31.

وسلّم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجزائر، رئاسة القمة الحالية، والتي سبق أن تأجلت عدة مرات.

ودعا الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في كلمته بالمؤتمر إلى إرساء تكتل اقتصادي عربي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وأكد تبون أن "قضيتنا الأولى تبقى القضية الفلسطينية، التي تتعرض إلى مساعٍ للتصفية بسبب مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب جرائم وبناء مستوطناتها غير الشرعية واجتياحها المتكرر للمدن والقرى الفلسطينية وهدم المنازل وتشريد السكان الأصليين بما في ذلك مدينة القدس الشريف".

إسرائيل سعت إلى تغيير معالم القدس التاريخية

وشدد على أن "إسرائيل سعت إلى تغيير معالم القدس التاريخية، علاوة على اقتحام جيش الاحتلال لمسجد الأقصى، وما تتعرض له مدينة نابل، والشيخ جراح، واستهداف الأبرياء، في ظل صمت عالمي رهيب".

وأضاف أن ذلك "يجعلنا أمام ضرورة مضاعفة الجهود الجماعية لحشد الدعم السياسي والمادي لدعم الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من جرائم واسعة النطاق، يجب تجديد تمسكنا بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها باعتبارها المرجعية المتوافق عليها".

من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن "قمة الجزائر تتيح تجاوز ما تراكم من خلافات لا سيما في السنوات الأخيرة".

وأضاف سعيّد أن "الاجتماع يجمع جملة من الأشقاء حول جملة من الحلول ويجمعهم للاتفاق على الحد الأدنى من المقاربات والوسائل التي تتيح لنا تجاوز ما تراكم في السابق من خلافات وما ستستجد، خاصة خلال السنوات الأخيرة من تطورات".

ودعا إلى "ضرورة تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى الأوضاع التي نعرفها" لافتًا إلى أنه "متيقن في أننا سنعالج أسباب الفرقة التي لن تزيدنا إلا ضعفًا ووهنًا" وفق قوله.

وأكد أن "شعار القمة لم الشمل يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية".

وتطرق الرئيس التونسي كذلك في كلمته إلى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه "سنعمل على ألا تكون المجموعة العربية على هامش الحلول للأزمات الدولية، كما سنواصل الدعوة إلى حلول متعددة الأطراف لأنها الإطار الأنسب لحل الأزمات الدولية".

وتابع: "عملنا لأن يكون الحق الفلسطيني حاضرًا على كل جداول مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات الدولية".