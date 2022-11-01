ليوناردو دي كابريو قد يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية أن الفنان الأمريكي ليوناردو دي كابريو قد يشارك في قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ.

وينتظر العالم مؤتمر المناخ العالمى COP27، الذي سيقام فى مدينة شرم الشيخ، وستبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر.

كما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن العديد من نجوم السياسة وأيضا الفن سيحضرون مؤتمر المناخ العالمى COP27.

ويعد النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو أحد النجوم المنتظر حضورهم لمؤتمر المناخ العالمى COP27 فى شرم الشيخ، وذلك بعد أن حضر COP26 فى مدينة جلاسكو بإسكتلندا العام الماضى.

في الوقت ذاته، أفادت شبكة "يورو نيوز" بأن هناك احتمالية رجوع ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، في قراره والمشاركة في قمة المناخ.

وفي السياق، أعلنت شبكة "يورونيوز" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيشارك في قمة المناخ Cop27.