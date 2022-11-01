شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": المبادرات القومية وفرت المزيد من فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم قطاع المشروعات من خلال مشاركته فى المبادرات القومية.

وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، على أهمية المشروعات الصغيرة، وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقة خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والصناعة الوطنية ومن ثم فانها بمثابة كن حيوى فى الصناعة المحلية ولها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، متابعا:" المبادرات القومية لها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة بصورة كبيرة".

ولفت رئيس اللجنة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من الإيجابيات والتيسيرات والحوافز التى من شأنها دعم القطاع بصورة كبيرة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة على وجه التحديد، حيث يعمل القانون على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وتابع مرعى:" القانون يعبر عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.