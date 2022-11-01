بلينكن سيسافر الى المانيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع مجموعة السبع

01 نوفمبر , 2022 نيويورك: قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى ألمانيا هذا الأسبوع للاجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا وتغير المناخ والطاقة وقضايا أخرى. كما قالت الوزارة إن الموضوعات الأخرى تشمل الصحة وأزمة الغذاء والأوضاع في منطقتي المحيط الهندي والهادي وأفريقيا. وأضافت الوزارة أن بلينكن، الذي تستغرق زيارته لألمانيا يومين بدءا من الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، سيحضر أيضا المنتدى المتعلق بمستقبل العلاقات الأمريكية الألمانية.

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