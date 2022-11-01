اعتقال قادة شرطة عراقيين تورطوا في تهريب الوقود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر إعلامية عراقية أمس، بأن القوات الأمنية اعتقلت قائد شرطة الطاقة في العراق اللواء غانم الحسيني للتورط في عمليات تهريب الوقود. وأوضحت أن قوات أمنية عراقية تمكنت الليلة الماضية من اعتقال شبكة كبيرة متورطة في تهريب الوقود بمحافظة البصرة، بينهم مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اللواء غانم الحسيني ومدير شرطة الطاقة في محافظة البصرة وعدد من الضباط في سرايا قوات شرطة الطاقة. وذكرت المصادر أن هذه الشبكة تخضع لتحقيق بإشراف وزير الداخلية. وذكرت المصادر أن هذه الشبكة تخضع لتحقيق بإشراف وزير الداخلية.

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