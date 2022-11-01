اختناق عشرات الفلسطينيين في مواجهات الخليل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب عشرات الفلسطينيين أمس، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدخل مخيم العروب جنوب الضفة الغربية. وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. في الوقت نفسه أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد توقيف مركباتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية. في الوقت نفسه أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد توقيف مركباتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية. على صعيد متصل استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين شرق مدينة غزة، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقوا الرصاص على المزارعين في منطقة التفاح شمال شرق المدينة، فيما أطلقت طائرة مسيرة قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وأجبرتهم على مغادرة المكان والعودة إلى بيوتهم.

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