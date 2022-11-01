شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 5 ملايين مخدر لبناني لأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت القوى الأمنية اللبنانية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 5 ملايين و415 ألف حبة في جنوب البلاد قبل نقلها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتهريبها إلى أفريقيا.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر « تويتر» «إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاجون بلغت 5 ملايين و415 ألف حبة، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها إلى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الأولى لها أبيدجان ثم السودان».

وأشار إلى أن التحقيقات والتوقيفات مستمرة.