شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 5 ملايين مخدر لبناني لأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر « تويتر» «إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاجون بلغت 5 ملايين و415 ألف حبة، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها إلى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الأولى لها أبيدجان ثم السودان».وأشار إلى أن التحقيقات والتوقيفات مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 5 ملايين مخدر لبناني لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.