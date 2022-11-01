ارتفاع حصيلة تفجير الصومال إلى 120 قتيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارتين ملغومتين أمام وزارة التعليم في العاصمة مقديشو إلى 120 شخصا. وأوضح وزير الصحة الصومالي علي حاجي أن 150 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد إصابتهم في التفجير. وأشار بيان صادر عن المجلس أن الحكومة الصومالية ستواصل العمليات العسكرية بالتعاون مع السكان المحليين حتى استئصال جميع بؤر الإرهابيين في البلاد. وأشار بيان صادر عن المجلس أن الحكومة الصومالية ستواصل العمليات العسكرية بالتعاون مع السكان المحليين حتى استئصال جميع بؤر الإرهابيين في البلاد.

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